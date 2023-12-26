رياض زوو تستقبل أبناء شهداء وزارة الداخلية

استقبلت منطقة رياض زوو، إحدى مناطق موسم الرياض ٢٠٢٣، عددا من أبناء شهداء وزارة الداخلية في زيارة ترفيهية عاشوا فيها ألوانا من الفرح وسط مجموعة كبيرة من الطيور وأنواع مختلفة من الحيوانات، حيث قضوا أوقاتا ممتعة من خلال التفاعل مع الفيل والزرافة والكنغر والبوم، والتجول في الحديقة التي تشكل أحد أبرز مظاهر الطبيعة في العاصمة الرياض.

وخلال الزيارة تعرّف أبناء الشهداء على خصائص عدد من الحيوانات، حيث استكشفوا خفايا التماسيح، وأطباع النمور البيضاء، وشاهدوا مجموعة من العروض المتنوعة والتحديات المختلفة، وعدد من التجارب التعليمية المميزة.

وتأتي زيارة أبناء الشهداء لمنطقة رياض زوو ضمن المبادرات المجتمعية التي تقدمها الهيئة العامة للترفيه (جيا) بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، والجهات ذات الخدمات الإنسانية؛ لإتاحة فرصة أكبر للاستفادة من أنشطة موسم الرياض لتلك الجهات ومنسوبيها والمستفيدين منها بجميع أنحاء المملكة.

ويقدم موسم الرياض هذا العام لزواره مجموعة من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، والمهرجانات والمعارض وغيرها من الفعاليات الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.