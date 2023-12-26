ميرنا وليد - بيروت - رداً على إشاعة وجود علاقة بين زوجها المنتج اللبناني جمال سنان والممثلة نور الغندور، قامت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن بالتعليق على هذه الإشاعو خلال حلولها ضيفة على برنامج هذا مكانك مع الإعلامي هشام الهويش، حيث ظهرت ماغي متأثرة ومتوترة من تصريح تريد قوله، كما طلبت من المقدم حذف ما ستقوله أنها إذا ندمت عليه لاحقاً، وقالت ماغي: "أنا بدي إعترفي بشي، أوقات الحياة ما بتكمل متل ما نحن مخططين، في أوقات غشاعات بتطلع غلط، وفي إشاعات ما بتكون إشاعات وبتكون صح، ومش كل الزواجات بتكمل، فأنا حابي قول بكل وضوح أنو هي إشاعة"، لتنظر ماغي إلى هشام وتصحك فجأة بعد أن كانت ستنهار من البكاء، نافيةً بذلك الإشاعة على طريقتها الخاصة.



كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بو غصن بتصريح مثير للجدل: "مش كل الزواجات بتكمل وبعض الإشاعات ممكن تكون حقيقة".. وهذا ما حصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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