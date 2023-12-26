بالصور- إلى جانب مي سليم.. أحمد الفيشاوي يعود إلى تصوير فيلمه القادم "بنقدر ظروفك"

ميرنا وليد - بيروت - عاد الفنان المصري أحمد الفيشاوي إلى تصوير أحدث أعماله وهو فيلم "بنقدر ظروفك" حيث شارك صور له من كواليس التصوير عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، جمعته بالممثلة المصرية مي سليم ظهرا فيها أثناء تحضيرهما للأدوال.



وفي وقت سابق، شارك الفنان المصري احمد الفيشاوي الجمهور مجموعة صور عبر حسابه الخاص، كشف فيها عن ملامح شخصية "حسن المنوفي"، المقرر أن يقدمها في فيلمه الكوميدي الجديد "منقدر ظروفك".

والفيلم "بنقدر ظروفك تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وبطولة أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة.

