بأناقتها المعتادة..رانيا منصور تبهر الجمهور بلوك كاجوال وتستعرض جمالها

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية رانيا منصور أنظار الجمهور بإطلالتها الأخيرة حيث شاركت صوراً عبر حسابها الخاص، ظهرتفيها ربلوك أنيق ومميز إرتدت فيه كروب توب باللون الأسود مع شورت متوسط الطول وواسع بنفس اللون وسترة واسعة وطويلة باللون البيج الفاتح وأكملت إطلالتها حذاء عالي باللون البيج من دار أزياء fendi، وربطت رانيا شعرها إلى الخلف على شكل كعكة مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



يذكر أن رانيا منصور شاركت في فيلم "مستر إكس"، من بطولة الممثلين أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الممثلين كضيوف شرف، منهم أكرم حسني، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبري فواز، عمرو يوسف، والعمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

