الفنانه سلاف سعد تشارك في فيلم «اسوار المدنية»

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت الفنانه سلاف سعد واحدة من أشهر نجمات مواقع التواصل الاجتماعي على منصات تواصل الاجتماعي دور فليم أسوار المدنية ، حيث تتميّز بأسلوبها المميز والمختلف في تقديم المحتوى. وتحظى الفنانه سلاف سعد بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها عدد كبير من المعجبين.



وصرحت الفنانه سلاف سعد خلال تصريح تليفزيوني، بأنها تقدم شخصية فتاة قررت أن تعيش للفن، بعدما وقعت في عدة مشاكل مختلفة فى وسائل تواصل الاجتماعي بسبب اختيارها السيئ في كل مرة.

وأشارت الفنانه سلاف سعد إلى أن العمل من المنتظر بدء تصويره خلال أيام، لافتة إلى أن الفيلم ستكون له نظرة مختلفة حول الاعراف والحب المُجتمعية.

ويتناول العمل عدة قصص عن الـعنوسة والحب ، ومدى خطورتها على المجتمع، ويتناول حالات تظهر حجم المشكلة لدى البعض، فيما يتناول العمل حالات أخرى لم تتأثر بهذا الموضوع.

أخيرًا، تحدثت الفنانه سلاف سعد أخيرًا، تحدثت زهرة عن نوعية المحتوى الذي تقدّمه، حيث أكدت أنه منوع ويضم اسكتشات كوميدية ومحتوى تعليمي في مجال المكياج، بالإضافة إلى تقديم أحدث صيحات الموضة المحتشمة مثل الجلابية الخليجية والعباءة. وأضافت أنها تحرص دائمًا على نشر السعادة والطاقة الإيجابية من خلال فيديوهات تكون فيها أفراد عائلتها هم النجوم الرئيسيون.

عن نوعية المحتوى الذي تقدّمه، حيث أكدت أنه منوع ويضم اسكتشات كوميدية ومحتوى تعليمي في مجال المكياج، بالإضافة إلى تقديم أحدث صيحات الموضة المحتشمة مثل الجلابية الخليجية والعباءة.

وأضافت الفنانه سلاف سعد أنها تحرص دائمًا على نشر السعادة والطاقة الإيجابية من خلال فيديوهات تكون فيها أفراد عائلتها هم النجوم الرئيسيون.