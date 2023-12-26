باسم سمرة يستعيد ذكريات شبابه بالكوفية الفلسطينية ويعلق: "المبادئ لا تتجزأ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعاد الفنان باسم سمرة نشر صور أرشيفية من فترة شبابه عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلالها بأحد التجمعات تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وبرفقته عدد من الفنانين منهم الفنانة حنان يوسف وعلق على الصور قائلا: "المبادئ لا تتجزأ".

وحرص الفنان باسم سمرة التعبير عن غضبه مما يحدث من مواصلة انتهاكات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وشارك في الوقفة التضامنية التي دعت إليها نقابة المهن التمثيلية وأقيمت في نادي النقابة بشهر أكتوبر الماضي وسط حضور العديد من نجوم الفن والإعلام.

ولم يتمالك "سمرة" نفسه وعبر عن انفعاله بترديد العديد من العبارات التي ندد خلالها بمذابح الجيش الإسرائيلي منها "أرضي وأرضك مش للبيع، طظ في التطبيع"، وعلق على الأوضاع قائلا: "الكيان الصهيوني عايز يحتل سيناء، افتحولنا الحدود هناكلهم ونموتهم تحيا سيناء وتحيا مصر وتحيا فلسطين".

كما تصدر باسم سمرة التريند مؤخرًا بعد تبرعه لصالح الشعب الفلسطيني بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري وذلك خلال تصوير مسلسله "كتف قانوني" وتشاركه البطولة الفنانة هالة صدقي.

وعرض للفنان باسم سمرة مؤخرًا مسلسل "سفاح الجيزة" بطولة الفنان أحمد فهمي، وشارك ببطولته نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية منهم صلاح عبدالله، ركين سعد، حنان يوسف، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج هادي الباجوري.