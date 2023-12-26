تركي آل الشيخ يروج لكأس السوبر التركي في "موسم الرياض": "مباراة حماسية بانتظاركم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن مباراة كأس السوبر التركي المرتقبة بين فريقي جالطة سراي وفنربخشة والمقرر إقامتها يوم الجمعة 29 ديسمبر الجاري ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ونشر "تركي" مقطع فيديو من استعدادات المملكة للمباراة وعلق عليها قائلا: "مستعد للحدث جاهز للمباراة، مباراة حماسية في كأس السوبر التركي في 29 ديسمبر".

وأقيم مؤخرًا حدثًا استثنائيًا وهو نزال "اليوم الحاسم" وسط مشاركة عدد كبير لأبرز الملاكمين من حول العالم وكان الحدث بالتعاون مع تحديات "UFC Fight Night " وهي المنظمة الرائدة في العالم لفنون القتال المختلط "MMA"، كما كشف عن إقامة نزال آخر بعنوان "حلبة النار" المقرر إقامته بشهر فبراير 2024.

وشهد "موسم الرياض" حدثًا ضخمًا نهاية شهر أكتوبر الماضي وهو نزال "معركة الأشرس" وهي مباراة ملاكمة جمعت ما بين الملاكم فرانسيس نجانو والملاكم البريطاني تايسون فيوري وسط حضور نخبة من ألمع النجوم في مختلف المجالات منهم لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، نجم الملاكمة العالمي، مايك تايسون، الفنان محمد هنيدي، الفنان محمد حماقي، والفنانة نانسي عجرم، الفنان بيومي فؤاد وسط تغطية إعلامية عالمية، وانتهت بفوز الملاكم تايسون فيوري الذي حاز على لقب "الأشرس".

يذكر أن "تركي آل الشيخ" اقتحم عالم السينما لأول مرة بفيلم الرعب "The Cello" وهي رواية لـ "تركي" نشرت عام 2012، وتحمل نفس الاسم وهي الرواية الأولى له وتعد من أدب الرعب وتقع أحداثها بين مدينتي كريمونا الإيطالية قديمًا وحديثًا ومدينة الرياض في وقتنا الحالي.

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