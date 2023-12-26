جون كوزاك يواصل دعم القضية الفلسطينية: "كل ثانية تضيع هي جريمة في حق الإنسانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل الممثل الأمريكي جون كوزاك دعم القضية والشعب الفلسطيني وسط انتهاكات الكيان الصهيوني ومواصلة قصف قطاع غزة بعد مرور أكثر من 80 يوم على الحرب وسط تعنت أمريكا وعدد من الدول الأوروبية و رفضهم وقف إطلاق النار وسط استشهاد ونزوح الآلاف من المدنيين.

وأعاد "كوزاك" نشر مقطع فيديو لأحد متابعيه عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وهو يندد بمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل وتشريد المدنيين وعلق قائلا: "كم من المزيد من ذلك كل ثانية تضيع قبل وقف إطلاق النار هي جريمة ضد الإنسانية".

كما نشر "كوزاك" مؤخرًا تقرير مجلة "The Nation" الأمريكية عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" والذي اتهمت خلاله قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المحاكم والجامعات والقاعات التشريعية وتدميرها للأراضي الزراعية وسط تساؤلات هل يبدو أي من هذا وكأنه مطاردة لحماس؟"، ليرد "كوزاك" بكلمة واحدة قائلا: "إنها إبادة جماعية".

وكان الممثل جون كوزاك من أول المشاهير العالميين الذين دعموا القضية الفلسطينية منذ شهر أكتوبر الماضي وشن هجومًا ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب تجاهله ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم غير قانونية ضد الشعب الفلسطيني.

وعلق "كوزاك" على استفحال الكيان الصهيوني قائلا: " وما لم يخلط المرء بين 2.2 مليون شخص وحماس - قتل الآلاف من الأطفال، وقطع المياه والغذاء - والعقاب الجماعي غير القانوني على هذا النطاق - فكيف يمكن تأسيس هذه الحقائق على كل من اللياقة والرؤية الواضحة لمصالح وقيم الولايات المتحدة ؟ "

كما علق على اللقاء الذي عقده الرئيس الأمريكي، مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وكتب،: "كانت رحلة بايدن كارثية، ومعانقة علنية لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تحدّث بلغة الإبادة الجماعية، أظهر الاهتمام بالضحايا الإسرائيليين وليس للفلسطينيين، كان بإمكانه (بايدن) أن يطلب مقابلة وفد من الفلسطينيين".

يذكر أن جون كوزاك كان من ضمن عدد من النجوم العالميين الذي وقعوا عريضة طالبوا خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني.