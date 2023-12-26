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شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المؤلفين تحذر من التعامل مع غيرها فى حق الأداء العلنى والان مع تفاصيل الخبر
حيث إن الجمعية بيدها تفويضات نافذة من المؤلفين والملحنين موقعة منهم، فضلًا عن إقرارات الناشرين الأعضاء، بانتقاء صفتهم فى التعرض لأعضائها بزعم إنهم يملكون أى من هذه الحقوق.
وتحمل الجمعية كل من المنشآت والشركات المنظمة للحفلات فى الداخل والخارج، وأصحاب الوسائل الإعلامية التليفزيوينة والإذاعية ومنتجى الأعمال الدرامية والسينمائية المتضمنة أعمال تخص أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "ساسيرو" وأي جهة تتجاهل هذا البيان التحذيري المسؤلية الجنائية والمدنية عن أفعالها، علما بأن الناشر الأصلي للتسجيلات الصوتية للسيدة أم كلثوم هو ( شركة صوت القاهرة للتركيبات والرئيات)، وهي شركه مصرية حكومية وعضو بالجمعية كناشر، وتربطها بروتوكول تعاون مع الشركة المدنية الفرنسية للمؤلفين والملحنين، وناشرى الموسيقى "ساسم" وهما يتمتعان بعضوية الاتحاد الدولي لهيئة الإدارة الجماعية "سيزاك".
ويفرض القانون المصرى الحالى رقم 82 لسنة 2022، عقوبة الحبس والغرامة لكل من يتعدى على حقوق الجمعية وأعضائها، فضلًا عن عقوبة المصادرة، لمعدات التعدي وغلق المنشأة المتعدية ونشر الحكم بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
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