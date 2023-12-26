شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد watch it فى 2023.. 5 مسلسلات أصلية وبرنامج طبخ وآخر فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت منصة watch it أن تحقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقها وتعد من أهم المنصات الإلكترونية فى الوطن العربى وتضم مكتبة كبيرة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج التي تساهم في عالم الترفية للمشاهد المصرى، وشهدت المنصة العديد من التطويرات خلال الفترة الماضية، وخاصة هذا العام 2023.

وخلال سعى المنصة الدائم في إنتاج أعمال أصلية تخصها لجذب قطاع كبير من الجمهور وتقديم محتوى مختلف ومتنوع والرهان الدائم على الشباب فى أعمالها الأصلية وخاصة المسلسلات، وحققت هذه السياسية نجاحاً كبيراً فى الأعمال الأصلية التى عرضتها المنصة، حيث منحت المنصة البطولة الأولى لعدد من الفنانين على مدار السنوات الماضية واستمرت فى ذلك خلال 2023 ونكشف خلال التقرير أعمال Watch it الأصلية خلال عاما 2023.

مسلسل بالطو

واعتمدت المنصة على فنان شاب ومنحة البطولة خلال مسلسل "بالطو" إذ تم إسناد بطولته للفنان الشاب عصام عمر، وحقق العمل نجاحاً كبيراً على كافة المستويات، وحقق شهرة واسعة خلال فترة عرضه، و حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، وتصدر التريند لعدة أيام فور طرح حلقاته وظل رواد مواقع التواصل الاجتماعى يتحدثون عنه لفترات كبيرة بسبب الأحداث والمواقف الكوميدية بالمسلسل.

ومسلسل بالطو تدور أحداثه حول قصة الطبيب الشاب عاطف الذي يتخرج من كلية الطب، ويتم تكليفه في وحدة صحية طرشوخ الليف ويدخل في عالم غريب عليه، ليجد نفسه المدير دون أي خبرة سابقة فيدخل في أزمات ومشكلات كبيرة، وهو مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب"

المسلسل بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، و إخراج عمر المهندس، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.



بالطو

مسلسل ريفو 2

مسلسل "ريفو" اتبع نفس السياسية بالاعتماد على البطولة الشبابية، وحققت التجربة نجاحاً كبيراً جعلت القائمون على العمل يقدمون جزءً ثانياً وقدم ريفو فى 2022 و ريفو الجزء الثانى فى 2023.

ومسلسل "ريفو 2" يستكمل قصة الجزء الأول، وهو من بطولة كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وظل متصدر التريند خلال عرض عشر حلقات المسلسل بسبب الكتابة المختلف و المشوقة و أن الجمهور كان ينتظر ماذا حدث لشادى أشرف "أمير عيد" مؤسس باند ريفو مند أحداث الجزء الأول.



ريفو

مسلسل كشف مستعجل مسلسل كشف مستعجل وقدمت المنصة في موسم رمضان مسلسل "كشف مستعجل" الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان والمكون من 15 حلقة فقط وهو واحد من الأعمال الذكية ومن الاختيارات الموفقة للمنصة لتقديمة كعمل أصلى في بداية شهر رمضان. مسلسل كشف مستعجل من بطولة ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبد الرحمن، هنادى مهنى، وإلهام وجدى، هناء الشوربجى، عزت زين، ‏وتأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادى الرملى، وتدور أحداث مسلسل "كشف مستعجل" في إطار لايت كوميدي، حول عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز، ويورط معه الدكتور النفسي "سهام عز الرجال"، بعد أن يخطب شقيقته "عاليا" ويعيش سهام في مأساة مع زوجته "لي لي" مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.



كشف مستعجل

مسلسل على باب العمارة مسلسل على باب العمارة أطلقت المنصة مسلسل على باب العمارة بعد سلسلة نجاحات حققتها مؤخرا أعمال WATCH IT الأصلية وذلك في إطار خطة المنصة الاستراتيجية لإنتاج أعمال تناسب كل أفراد الأسرة، والعمل اجتماعي كوميدى قدم فى 10 حلقات من بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدى يأتى من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها.

على باب العمارة

برنامج شيف بالبيت 2

من بين الأعمال المتميزة أيضا على المنصة كعمل أصلي هو برنامج شيف بالبيت للشيف بشر الحلبي في جزئه الثاني والذي حقق نجاحًا كبيرًا في جزئه الأول، ومن المميز في البرنامج هو اختيارات البرنامج لضيوفه من المشاهير.

ليقدموا حلقات متميزة تقدم فيها الكثير من الأطعمة اللذيذة مع حديث هادئ لا يمل منه الجمهور وهو منظور جديد ومختلف في صناعة برامج الطبخ التي انتشرت بشكل كبير لكن لم يترك بصمة منها سوى عدد قليل من البرامج التي حملت فكر مختلف في التناول والتقديم بعيدًا عن فكرة تقديم طريقة صنع الأطعمة وفقط.

مسلسل ديسكفرى

ودائما سياسة منصة watch it تقديم مسلسلات مختلفة و متنوعة، وقدمت فى أحدث أعمالها الأصلية، مسلسل الرسوم المتحركة "ديسكفرى – discovery"، والمسلسل من 30 حلقة ويُعرض بتقنية الـ3D، وهو موجه لشريحة الأطفال ومحبى أعمال "الأنيميشن" من الكبار، وتدور أحداثه حول فادي المهندس العبقري الذي يبتكر لعبة ليشارك بها في مسابقة دولية للألعاب الدولية إلا أن منافسته القديمة سالي قررت أن تقرصن لعبته وهو ما أدى لابتلاع اللعبة لأبناء أخيه ديما وسليم.. ويسعى فادي بكل الطرق لإنقاذ الأطفال.

شارك في صناعة العمل نخبة من النجوم اللامعين في عالم الدوبلاج والرسوم المتحركة، من بطولة يوسف حشيش، أريج فودة، تامر الكاشف، هشام الشاذلي ومريم النمس، وحور تامر، وسيد بشير، و تأليف سيد بشير، وإخراج عبد الرحمن حمد.

ويتضمن المسلسل مجموعة مميزة من الشخصيات التى تعرض مجموعة من القصص المختلفة، التى تستهدف إعمال العقل عبر البحث والتنقيب عن المعلومات فى مختلف المصادر.



ديسكفرى

برنامج sold out

كما أطلقت منصة watch it خلال عام 2023 إنتاجها الأصلي" Sold Out كامل العدد،" وهي تجربة فنية متكاملة قائمة على الاهتمام بالفنون وصناع المحتوى وخلق تجربة للجمهور لحضور عروض فنية بجودة عالية على مسارح مصر في القاهرة وخارجها.

وتعتبر تجربة Sold Out هي الأولى من نوعها في مصر،

وتتنوع عروض Sold Out بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد.

كما تم عرض حلقات الموسم الجديد من البرنامج الذى يقدمه الإعلامى الكبير محمود سعد، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه الموسم الأول للبرنامج على منصة watchit.