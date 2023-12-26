في ذكرى رحيله.. أول صورة لابنة فريد الأطرش التي أنجبها من علاقة مُحرمة ورفض الاعتراف بها.. ثم أحبها سمير صبري وأراد أن يتزوجها! – شاهد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 09:48 مساءً - تمر اليوم، الثلاثاء، ذكرى رحيل الموسيقار الكبير فريد الأطرش الذى غادر عالمنا فى 26 ديسمبر 1974 بعدما أصيب بأزمة قلبية نُقل على أثرها للمستشفى فى بيروت، ليلقى ربه بعد مسيرة حافلة من الطرب الأصيل.

ابنة فريد الأطرش

كشف الفنان المصري الراحل سمير صبري خلال حوار قديم له، عن هوية الشابة التي أحبها لأول مرة في حياته وتدعى “ميمي”، مشيراً إلى أنها إبنة الفنان الراحل فريد الأطرش.

وقال سمير صبري في حوار له عام 1975، أنه كان طالباً يقيم في عمارة شمس، وكان جميلاً حينها، ويذكر أن اليوم كان يوم أحد، ويذاكر مع صديقه كمال عبده، ودق جرس الباب وقام لفتحه فوجد فتاة تكبره قليلاً تبلغ حينها 16 عاماً، وقالت له “مدام إبراهيم عبده موجودة؟”، فقلت “إنتي مين”، فردت “أنا ميمي الأطرش.

ابنة فريد الأطرش التي تحدث عنها سمير صبري

وعدت لأسألها: “ميمي الأطرش!!” فقالت:” أيوة.. ميمي الأطرش بنت فريد الأطرش” وسمحت لها للدخول، وانفردت أنا بصديقي كمال عبده لأسأله:”هل أنجب فريد الاطرش هذه الفتاة.. ومن مين؟”، فأجابني: “من سامية جمال، فقلت له: أنا متأكد أن فريد لم يتزوج سامية جمال.. ولا هو أنجب منها”.

راحت ميمي تبكي وقالت: “أنتم تستغربون أن أكون ابنة فريد الأطرش..أيوة.. أنا ابنته.. نعم.. أنا ابنته، لكنهم يُرغمونني على أن أقول إنني أخته”، ودفعنا الفضول إلى سؤالها: “مَن هم الذين يرغمونك؟” فردت: “عمي”.

واختتم سمير صبري بقوله “لم تقل أي عم بل انقطعت وراحت تبكي بألم ولم نعد ندري ماذا نفعل حتى أتت السيدة أم كمال حرم الدكتور إبراهيم عبدهن وأنقذت الموقف وأخذتها بالأحضان والقبلات وذهب للغرفة المجاورة، ودار بينهما حديث هامس، ثم تكلمت أم كمال بسماعة التليفون وكانت تهدي صوتها وتقول “مش معقول لأ حرام لازم تيجي يا فريد البنت بتهدد بالانتحار .. طيب أنا هأستضيف البنت عندي”.

تلك القصة التي تأكدت فيما بعد، ونشرت وسائل إعلام لبنانية الأمر، وأكدت أن فريد الأطرش له ابنة من زيجة سرية، لكن سمير صبري شدد على أن اعجابه بها وحبه لها كان في فترة المراهقة ويعتبر أول حب في حياته.

فريد الأطرش:

“فريد الأطرش ملك العود” قال في حوار تليفزيوني قديم له، إنه يخشى الموت “قبل ما الناس تسمع ألحانه وأغانيه”، مضيفا: “الحقيقة مش لاقي لحد دلوقتي فنان يقدر يغني الألحان بتاعتي، وده مش غرور بس دي الحقيقة، محدش هيعرف يغني ألحاني، والجيل دلوقتي عايز يعمل كل حاجة بسرعة ويوصل بسرعة ويغني بسرعة”.

ومن أبرز أغاني الموسيقار فريد الأطرش “لا وعينيك”، “أضنيتني بالهجر”، “مش كفاية”، “مانحرمش العمر منك”، “عشان مليش غيرك”، “زمان يا حب”، “أحلف لك”، “حبيب العمر”، “لاكتب على أوراق الشجر”، “نورا نورا”، “يا ويلي من حبه”، ومن أشهر أفلامه في السينما، “حبيب العمر، عفريتة هانم، لحن الخلود، رسالة غرام، ودعت حبك، ماليش غيرك، شاطئ الحب، يوم بلا غد، حكاية العمر كله، رسالة من امرأة مجهولة، الخروج من الجنة”، وآخر أفلامه “نغم في حياتي”.

ورحل الموسيقار فريد الأطرش في 26 ديسمبر عام 1974م، حيث توفي بمستشفى الحايك في بيروت، إثر أزمة قلبية تاركًا لجمهوره فنه وأغانيه الرائعة التي مازالت تعيش في وجداننا.

الخليج 365

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