هل ستعود شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب في 2024؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 09:48 مساءً - كشفت خبيرة أبراج شهيرة عن توقعاتها للعام الجديد 2024، ومن بينها عودة النجمة شيرين عبد الوهاب لطليقها الفنان حسام حبيب.

عودة شيرين وحسام حبيب

تحدثت خبيرة الأبراج خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في “برنامج الحكاية” عن عودة شيرين وحسام قائلة”في احتمال يرجعوا لبعض لكن لو حصل مش هيتقال وسيكون بدون إعلان”.

وأضافت: “أذا لم يحدث رجوع، ستحدث محاولات من أحد الأطراف للرجوع”.

يذكر أن خبيرة الأبراج توقعت في نفس الموعد تقريبا من العام الماضي 2022 تعرض شيرين عبد الوهاب لأزمات في علاقاتها من حسام حبيب.

يذكر أن شيرين أعلنت انفصالها مؤخرًا عن حسام حبيب، وأكدت لجمهورها أنها بحالة جيدة وأن الانفصال تم بكل احترام وتحضر، ووعدت شيرين جمهورها بتقديم أعمال مميزة خلال الفترة المقبلة.

طلاق شيرين وحسام حبيب

الجدير بالذكر أن الإعلامية نضال الأحمدية الصديقة المقربة من المطربة شيرين عبد الوهاب كشفت أن السبب الحقيقى وراء طلاق شيرين وحسام حبيب خلاف حاد بينهما على متن طائرة بعد عودتهما من السعودية.

واتضخ أن هذا الخلاف وصل إلى حد الضرب والشتائم فيما بينهما على متن الطائرة بسبب التدخل الكبير من حسام حبيب فى حياة شيرين الفنية وهو الأمر الذى رفضته جملة وتفصيلا وقررت أن تطلب الطلاق منه لكنه رفض بشدة الى ان تدخل عدد من المقربين بالوسط الفنى لحل الازمة ووافق على الانفصال بينهما والذى وقع رسميا قبل أيام حسبما تم الإعلان عنه.

قصة زواج شيرين وحسام حبيب

شيرين عبد الوهاب تزوجت من حسام حبيب في شهر أبريل عام 2018، في حفل بسيط اقتصر حينها على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من الثنائي.

وفي المرة الأولى التي انفصلت فيها شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب، فاجأت الجمهور بظهورها حليقة الرأس وذلك خلال حفل غنائي أحيته حينها في أبو ظبي.

وبعد انفصال عدة أشهر عادت له من جديد وذلك بعد خروج شيرين من المستشفى للتعافي من الإدمان.

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