من شوارع الكويت..روان بن حسين تضج أنوثة وجمال بلوك كاجوال أسود مميز

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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة الكويتية روان بن حسين بإطلالتها الأخيرة على الجمهور حيث شاركت صور عبر حسابها الخاص من أحد شوارع الكويت، ظهرت فيها بلوك كاجوال مميز إرتدت فيه توي باللون الأسود مع سروال ضيق بنفس اللون وسترة واسعة، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله انوثتها وجمال وجهها.
يذكر أن روان بن حسين كانت قد كشفت، منذ فترة، عن إصابتها بمرض "الذئبة الحمراء"، ونشرت صورة تجمعها مع الطبيب فايز غنام من داخل عيادته. وأشارت إلى معاناتها من أعراض هذا المرض النادر منذ عامين، وفشل الكثير من الأطباء في تشخيصه.
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