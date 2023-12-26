بصور من الكواليس..محمد ثروت يحمس الجمهور ويكشف عن موعد عرض "كارت شحن"

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري محمد ثروت عن بعض المشاهد في أخر الأعمال التي يشارك فيها وهو فيلم "كارت شحن"، حيث شارك عبر حسابه الخاص صور من كواليس التصوير، وعلق محمساً الجمهور لهذا العمل وكاشفاً عن موعد عرضه بالقول : "لقطات تشويقية يا صيييع من فيلم كارت شحن .

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. 27 ديسمبر في جميع دور العرض".

وفي وقت سابق، كشف محمد ثروت عن تفاصيل دوره الذي يقدمه ضمن أحدث أعماله المسرحية "عروسة من جهة إلكترونية".

وصرح محمد ثروت: "أن الجديد في المسرحية إني بقدم شخصية صحفي في جريدة صفراء، يحاول ايجاد موضوع يعمله تريند ويبيع أكثر، وبالتالي الجريدة تتشتم وتتحول إلى تريند".

