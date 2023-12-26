بالأبيض المزخرف..أسماء جلال تتألق بفستان رائع وأناقة عالية

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية أسماء جلال بإطلالتها الأخيرة في مهرجان الجونة السينائي الدولي، حيث تألقت بفستان باللون الأبيض ضيق ذات تصميم رائع، طويل من دون أكمام أوفشولدرز، مزين بزخرفات عند منطقة الصدر، وربطت شعرها على شكل كعكة مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت شاركت أسماء جلال مقطع فيديو لها أثناء إستلامها جائزة أفضل ممثلة دور ثاني، عن دورها في مسلسل "الهرشة السابعة"، وذلك خلال مشاركتها في مهرجان الدراما، وعلقت على الفيديو شاكرة فريق عمل المسلسل، وقالت: "سعيدة من كل قلبي على حصولي على جايزة افضل ممثلة دور تاني على دوري ف مسلسل الهرشة السابعة في مهرجان الدراما و مبروك لزميلتي الشاطرة سما ابراهيم و حابة اشكر استاذ كريم الشناوي و كل فريق العمل زمايلي و عيلتي التانية " أمينة خليل - محمد شاهين - علي قاسم " و السيناريست اللي بموت فيها مريم نعوم و دينا نجم .. و شكرا استاذ عبدالله ابو الفتوح و محمد السيد على الفرصة دي، و احب اشكر استاذ اشرف زكي و دكتور يحيى الفخراني و لجنة التحكيم".

