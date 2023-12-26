بالصورة- رامي جمال يفاجئ الجمهور بالديو القادم..وهذا هو موعد عرضه

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري رامي جمال صور له ظهر فيها بلوك شك إرتدى فيه بدلة رسمية باللون الأسود، وصرح من خلالها عن اعماله وتعاوناته القادمة كما ولمح عن موعد طرح أغنيته القادمة حيث قال: "طيب عشان نبقي واضحين في ١٢ اغنيه ليا جاهزين بس الاغنيه اللي جايه دويتو أنا وناريمان بس تعتقدوا هي دراما ولا حب ولا خناق، أسيبكم بس تشبعوا ١٠ ايام من اهي مشيت ونشوف مشيت ليه".



وفي وقت سابق، أعربت الفنانة المصرية ناريمان زوجة الفنان المصري رامي جمال، عن سعادتها الغامرة بالتعاون مع زوجها بأغنية جديدة تجمعهما، وتمنت تكرار التجربة.

وشاركت ناريمان متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة من الصور لها، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "متحمسة أوي للفترة الجايه لأغنيتي اللي هتنزل مع رامي، وأتمنى يا رب تعجبكوا وتنجح نجاح رهيب عجيب فظيع".

وأضافت ناريمان ممازحة: "أتمنى كمان تحبّوا صوتي، وتضغطوا على رامي جامد جداً يعملي أغاني تانية"... وعلق رامي على منشور زوجته قائلاً: "رامي مضغوط لوحده، مش محتاج حد يضغط عليا أحسن ليكم".

