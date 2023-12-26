احتفالاً بالكريسماس..شاهد بطل فيلم Home Alone على ممشى هوليوود بعد 33 عاماً

ياسر رشاد - القاهرة - تفصلنا أيام قليلة على مناسبة رأس السنة وحلول موسم الإجازات، لذلك هناك الكثير من الأفلام الممتعة والمشوقة تدور أحداثها احتفالاً بالكريسماس، وتنال تلك الأفلام شعبية جماهيرية كبيرة بين محبي عالم السينما، ومن الأفلام المرتبطة بهذة المناسبة العائلية، فيلم "Home Alone"، وبالرغم من أنه يعود لعام 1992 لا يمكن أن تمر ليلة الكريسماس ويوم آخر السنة دون مشاهدته فى أجواء عائلية سعيدة.

فيلم Home Alone

أحداث فيلم Home Alone

تدور أحداث فيلم "Home Alone" بتجهز العائلة الكبيرة عائلة مكاليستر المكونة من والدي كيفن وأعمامه وأولادهم للسفر إلى فرنسا لقضاء عطلة رأس السنة الميلادية، وفي عجلة من أمرهم لتحميل الحقائب وكل شيء وللمغادرة، تصل العائلة بصعوبة إلى المطار، وعند وصولهم لمطار فرنسا تتفاجأ والدته بأنهم قد نسوا كيفن عن طريق الخطأ وحيدًا في البيت، لتقرر إيقاف الرحلة والعودة، لكن لا يتوفر أي تذاكر متاحة للعودة وبسبب الطقس السيئ تلغى الرحلات جميعها، فيحاول والد كيفن أن يتولى الاتصال بمعارفه وإبلاغ الشرطة للقيام بالعودة في أسرع وقت ممكن.

يستيقظ كيفن وحده في المنزل ويكتشف بأن والديه قد سافرا إلى فرنسا وقد تركاه وحيدًا، فشعر بأن البيت ملكه وحده فبدأ كيفن بالتصرف بكل أريحية وكأنه شاب كبير يستطيع الاعتماد على نفسه، فيذهب إلى السوق للتبضع من خلال الفيزا الخاصة بوالده، ويشاهد التلفاز ويذهب إلى جارته المسنة للتحدث معها، وعند مرور الوقت في المساء يكتشف بأن هنالك اثنين من اللصوص يتجولان في الحي في محاولة لاقتحام المنازل وسرقتها، لأن الكثير من الناس يغادرون منازلهم بسبب عطلة عيد الميلاد فيأتي اثنان من اللصوص إلى الحي الذي يعيش فيه كيفن ويخططان لاقتحام منزله وهما هاري ومارف الأغبياء، فيبدأ بإخافتهما وجعلهما يتراجعان عن الدخول، وهو خائف جدًا ولكنه لا يبين لهما خوفه.

قام كيفين بتضليل اللصين في البداية وخداعهما بأن المنزل مليء بالأشخاص عن طريق نفخ بالون على هيئة شخص كبير وإشعال التلفاز بصوت رجل كبير وهنا قد أوحى للّصين بأن هنالك أحد بالمنزل وجعلهما يتراجعان عن الدخول في الليل، ومع مضي بعض من الساعات اكتشف اللصان هاري ومارف بأنه لا يوجد أحد في المنزل وبأن الطفل كيفين وحده وبأن طفل يبلغ من العمر 8 أعوام ولن يتصدى لهما وإن حاول التمرد سيقتلانه.

يستطيعان الدخول للمنزل وهنا يتفاجآن بأن كيفن الذكي جدًا قد بدأ من الناحية الأخرى بنصب الفخاخ في كل أنحاء المنزل، وفي كل مرة يحاولان الاقتراب منه تحصل كارثة، كالانزلاق عن الدرج الكبير المغرق بالدهان وإلقائه للطوب على رأسهما وإشعال النار في ملابسهما والكثير من المواقف الطريفة التي نكتشف من خلالها بأن هاري ومارفن أغبياء ولن يستطيعا التصدي لكيفين، وفي النهاية يتصل كيفن بالشرطة، ثم يهرب إلى المنزل المجاور لمنزل الجارة المسنة التي زارها في الصباح، ويتمكن في النهاية من القبض على اللصوص هاري ومارف وتقديمهما إلى الشرطة ووصولهما السجن، وفي صباح اليوم التالي صباح الميلاد، تعود عائلة مكاليستر ويجتمع كيفن مع عائلته ليحتفلوا بعيد الميلاد ضمن الأجواء العائلية الجميلة.

فيلم Home Alone

أبطال فيلم Home Alone

فيلم "Home Alone" بطولة ماكولي كولكين، جو بيشي، دانييل ستيرن، كاثرين أوهارا، جون هيرد.

تكريم ماكولي كولكين بطل فيلم Home Alone على ممشى هوليوود

احتفل النجم الأمريكي ماكولي كولكين بوضع اسمه على ممشى هوليوود في الفعالية التي أقيمت مؤخراً، بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية تكريمًا لمسيرته السينمائية الممتدة لأكثر من 20 عامًأ.

وحرص ماكولي كولكين على حضور التكريم برفقة عائلته إلى جانب حضور الممثلة الكندية كاثرين أوهار والتي اشتهرت بتقديم دور والدته بـ أحداث السلسلة والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

فيلم Home Alone

ماكولي كولكين

ماكولي كولكين برفقة والدته فى فيلم Home Alone