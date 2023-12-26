محمد حماقي يحيي حفل نهائي كأس السوبر المصري في أبو ظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يحيي الفنان محمد حماقي حفل المباراة الختامية ما بين فريقي نادي الأهلي المصري ونادي مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري والمقرر إقامته في أبو ظبي يوم الخميس 28 ديسمبر الجاري.

ونشر "حماقي" ملصق الحفل الدعائي عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلا: "ميعادنا في أبو ظبي يوم 28 ديسمبر هكون معاكم في حفل ختام كأس السوبر المصري".

وأعلنت الشركة المنظمة لجولة "حماقي" الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية عن تأجيل الجولة بسبب تصاعد الأحداث في غزة والتي كان من المقرر إقامتها يوم 24 نوفمبر الماضي وتغيير موعد الجولة ليصبح في الفترة من 22 فبراير وحتى 3 مارس 2024.

وكان من المفترض أن تبدأ الجولة الغنائية يوم 24 نوفمبر الجاري في مدينة تورنتو، كندا، وحفل مدينة نيويورك يوم 25 نوفمبر، حفل دالاس، تكساس يوم 26 نوفمبر، مرورًا بحفل مدينة ديترويت يوم 1 ديسمبر نهاية بحفل مدينة لوس أنجلوس يوم 3 ديسمبر.

ويعيش الفنان محمد حماقي انتعاشة فنية مؤخرًا حيث أحيا العديد من الحفلات الغنائية سواء داخل مصر أو خارجها من ضمنها حفل "موسم الجيمرز" بشهر يوليو الماضي، كما أحيا حفلًا غنائيًا بالأردن ضمن فعاليات حفل ختام مهرجان قرطاج بشهر أغسطس الماضي.

وحرص العديد من نجوم الغناء مؤخرًا على تأجيل حفلاتهم الغنائية أو تبرعهم بجزء من أرباح حفلاتهم الغنائية لصالح الشعب الفلسطيني وأبرزهم النجم عمرو دياب.