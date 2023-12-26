تركي آل الشيخ يكشف عن استعدادات لاعب التنس العالمي نوفاك ديوكوفيتش لمباراته في "موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن وصول لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش لمدينة الرياض للمشاركة في مباراة التنس المرتقبة ضد لاعب التنس الدولي كارلوس ألكاراز والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ونشر "تركي" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وأوضح خلاله استقبال حافل للقائمين على موسم الرياض للاعب التنس الدولي نوفاك ديوكوفيتش فور وصوله المطار، وكشف عن بدء "نوفاك" استعداداته وتدريباته للوصول للفورمة النهائية للمباراة المنتظرة.

كما نشر "تركي" مقطع فيديو آخر من وصول اللاعب الإسباني كارلوس ألكاراز واستقباله بالورود وسط استمتاعه باحتساء القهوة العربي.

وروج "تركي" للمباراة بنشر ملصق دعائي خاص بالمباراة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلا: "استعدوا لمواجهة العمالقة في عالم التنس، نوفاك ديوكوفيتش وكارلوس ألكاراز يتقابلان في مباراة أسطورية على كأس موسم الرياض للتنس يوم 27 ديسمبر".

كما كشف تركي عن إقامة نزال ملاكمة جديد بعنوان "حلبة النار" سيجمع ما بين الملاكم البريطاني تايسون فيوري ضد الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك للمنافسة على لقب بطل العالم بلا منازع وذلك في مواجهة تاريخية يوم 17 فبراير 2024، بعد النجاح الكبير الذي حققه نزال "معركة الأشرس"، ونزال "اليوم الحاسم".

ويذاع الان على الهواء مباشرة مباراة تنس نسائية ما بين البطلة الروسية سابابينكا واللاعبة التونسية أنس جابر وسط حضور جماهيري ضخم وتغطية إعلامية عالمية.

يذكر أن تركي آل الشيخ وجه بإقامة عدد من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الغناء والموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني وكان أبرزهم حفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هانى شنودة.

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