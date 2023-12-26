فيديو| بكاء سما المصري في آخر ظهور لها: "بستغرب كنت بعمل كده إزاي؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الراقصة سما المصري ضيفة على برنامج "قعدة ستات" تقديم الإعلامية مروة صبري ويعرض على قناة "ألفا اليوم".

ونشرت مروة صبري مقطع من الحلقة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلالها "سما" وهي تجهش بالبكاء عند تذكرها فيديوهاتها المخلة التي اعتادت نشرها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعن صدمتها من رؤية هذه الفيديوهات قائلة: "بتصدم لما بشوف كنت بعمل ايه وكنت بنشره إزاي".

وتطرقت "سما" عن فترة حبسها خلال الفترة الماضية وعن معاناتها مع التجربة التي وصفتها بـ "القاسية"، وانها تعلمت الكثير في تجربتها الاخيرة وعن تخلي العديد عنها في محنتها.

وعن نشرها فيديوهاتها الشهيرة التي تم سجنها بسبب نشر الفحش والفجور قالت: "أنا لما بفتح اتفرج بالصدفة وعندي على الانستجرام والفيس بفلتر الحاجات وبشيل الفيديوهات اللي كانت من النوعية دي صدقيني لما بتفرج على الفيديوهات دي أنا بستغرب أنا كنت بعمل كده ازاي وكان فيها حاجات أوفر أوي ومش عارفة كنت بعملها ازاي".

واستكملت: "إزاي أنا كنت بصور وانشر كده وعارفة إننا مجتمع شرقي وله عادات وتقاليد وكان في حاجات عادي تعدي وكان في حاجات أوفر وفي حاجات بتخض لما بشوفها مش مصدقة اني كنت بعمل كده فبمسحها بشيلها، وقررت ماعملش الفيديوهات دي تاني مش عشان الحبس عشان كتير منها مش حلوة ومكنتش في حاجة اني اعمل حاجات زي كده ويمكن أنا ساعتها مكنتش حاسها انها حاجات أوفر".

وتم القبض على الراقصة سما المصري تنفيذًا لحكم قضائي بحبسها سنتين- قضت منها سنة حبس- في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء والتحريض بالإغراء على الدعارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت محكمة النقض قبلت طعن النيابة العامة، وغلظت عقوبة حبس سما المصري من سنة (قضتها وأفرج عنها) إلى سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه.

يذكر أن الأجهزة المعنية في 27 نوفمبر الماضي، أفرجت عن الراقصة سما المصري بعد تنفيذها أحكام الحبس ضدها البالغة 3 سنوات ونصف، وظهرت الفنانة سما المصري مؤخرًا عبر حسابها الشخصي بانستجرام، بعد خروجها من السجن، حيث نشرت صورة لها من مشاركتها في الانتخابات الرئاسية.

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