شكرا لقرائتكم خبر عن صناع فيلم "كارت شحن" يحتفلون بالعرض الخاص بحضور محمد ثروت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل صناع فيلم كارت شحن بالعرض الخاص للعمل في إحدى السينمات على طريق السخنة، وحضر من أبطاله كل من الفنان محمد ثروت وزوجته منى جمال وعمرو رمزي ومحمد يونس ومصطفى بسيط، والمخرج شادى على والمؤلف محمود صابر. وينطلق عرض فيلم كارت شحن في جميع دور السينمات المختلفة بمصر، غداً الأربعاء الموافق 27 ديسمبر.

يشارك في بطولة فيلم كارت شحن الفنان بيومي فؤاد، محمد ثروت، مني جمال، هالة فاخر، إسماعيل فرغلي، عمرو رمزي، سامي مغاوري، صبري عبد المنعم، والوجه الجديد ياسمين دياب، محمد يونس، مصطفى بسيط، محمد توب، والطفلة عليا يونس، وضيفة الشرف فرح الزاهد، والفيلم من تأليف محمود صابر.

وتدور أحداث فيلم كارت شحن في إطار الكوميديا، ويلعب محمد ثروت شخصية شريف، وهو موظف متوسط الحال له أسرة صغيرة تتغير حياته بظهور شخص يستغله ماليا -بيومي فؤاد-، من خلال التطبيقات الإليكترونية، وكروت الشحن، لتنتهي الأحداث بنهاية صادمة غير متوقعة.

وشارك مؤخرا محمد ثروت في فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.