شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار سفارة فلسطين: أتينا برغم الفقد إيمانا بالقوة الناعمة لنقول شكرا لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناجي الناجي، المستشار الثقافي بسفارة فلسطين، خلال مراسم افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرانكوفونية الذي يرأسه الدكتور ياسر محب: "نحن الآن نمر بفترة صعبة، فما يجرى أكبر بكثير من فكرة الحروب، ولكن إيماناً منا أن القوة الناعمة هي المساندة الحقيقية فى هذه الأزمة، فالصامد الأول هو الشعب الفلسطيني على أرضه الذي قدم 20 ألف شهيداً، منهم 78 في المائة من الأطفال، فنحن أمام كارثة كبيرة، كنا نعتقد أن هناك إعلاما بديلا ولكن اكتشفنا من خلال تلك الأزمة أن كل أصواتنا كتمت عندما أنصف الإعلام البديل الظالم".

وتابع: "من المؤكد أن هذا النفق في نهايته ضوء، أول الضوء هو القرار المصري والفلسطيني؛ أن الفلسطيني باق على أرضه مهما حدث، ولا قبول لأي فكرة بالتهجير، ولكنه باقي على أرضه حىّ وصامد ومنتج هكذا كنا وهكذا سنبقى؛ القوة الناعمة هي من نقلت صوت هذه الاطفال فى فلسطين، لذا اليوم بالرغم من كل الفقد أتينا إيمانًا بالقوة الناعمة لنقول شكرا لمصر العظيمة".

ويعرض خلال فعاليات المهرجان هذا العام أكثر من 30 فيلما من 20 دولة فرنكوفونية، ما بين أفلام روائية طويلة وأفلام روائية ووثائقية قصيرة.

ويشارك فى لجان التحكيم هذه الدورة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية نخبة من السينمائيين المصريين والعرب، حيث يرأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة المخرج الكبير على بدرخان، ويشاركه فى عضوية اللجنة كل من النجمة سماح أنور، ومدير التصوير الكبير محمود عبد السميع والموسيقار تامر كروان، والمخرجة التونسية جيهان إسماعيل والسينمائى الإيڤوارى إيف آلان بيلو.

كما ترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبعضوية المؤلفة والكاتبة نهى يحيى حقى والنجمة الشابة هبة عبد الغنى ، بينما يترأس المخرج الكبير أشرف فايق لجنة تحكيم مسابقة "٣, ٢، ١ سينما" والتى إستحدثها المهرجان هذا العام، لتضم الأفلام ذات المدة الزمنية التى لا تتجاوز الثلاث دقائق، وتضم فى عضويتها المونتيرة والناقدة الكبيرة صفاء الليثى وأستاذ الدراما د. أشرف راجح.

وتنطلق فعاليات المهرجان برئاسة الناقد السينمائى د. ياسر محب، للإحتفاء بالثقافة الفرنكوفونية، وذلك من خلال عرض أفلام من مختلف الدول الأعضاء فى منظمة الفرنكوفونية، والبالغ عددهم 88 دولة، كما يستقبل المهرجان على مدار أيامه مجموعة من الفنانين والدبلوماسيين والمتخصصين الفرنكوفونيين.