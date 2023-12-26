شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر حالات الانفصال فى هوليود بعام 2023 .. منها ما سبب صدمة للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد عام 2023 العديد من حالات الانفصال بين نجوم هوليود مما شكل صدمة كبيرة لدى متابعيهم، خاصة أن هناك ثنائيات بينهم اشتهروا بقوة الارتباط على مدار سنوات طويلة، ولكنهم تحولوا من رمز للحب والتفاهم إلى الانفصال، وهو ما نستعرضه فى السطور التالية.

هيو جاكمان وزوجته السابقة

أعلن الثنائى هيو جاكمان وزوجته انتهاء قصة زواجهما، بعدما اقتربت من ثلاثة عقود قضياها معًا كزوجين، وذلك بعدما أعلنا في بيان لهما أنهما انفصلا بكل هدوء بعد قضاء معظم حياتهما سويًا.

وجاء البيان بمثابة صدمة كبيرة لعشاق الثنائى الذى يعتبر من أهم الثنائيات حول العالم لما يحظيان به من شهرة كبيرة إلى جانب كونهما كانا دومًا ما يتحدثان عن علاقتهما بكل امتنان وحب.



هيو جاكمان

جدير بالذكر أن علاقة الثنائى بدأت منذ عام 1995، وطوال تلك الفترة كانا فيها زوجين مثاليين فى وجهة نظر محبيهما قبل أن يقررا الانفصال.

ميريل ستريب ودون جومر

وخلال الشهر الجاري وتحديداً أمس أكد تقرير لموقع الديلى ميل انفصال الممثلة العالمية ميريل ستريب عن زوجها دون جومر بعد 45 عامًا من الزواج، حيث كشفا عن أنهما منفصلان طوال الستة أعوام الماضية، إلا أنهما لم يفضلا إظهار ذلك للعلن من وقتها، لكنهما أكدا أنهما "سيهتمان دائمًا" ببعضهما البعض ولن تتغير طريقة مودتهما سويًا.



ميريل ستريب

جو جوناس وصوفي ترنر

ويأتي ضمن حالات الانفصال الشائع الحديث عنها حاليًا، طلاق جو جوناس من صوفي ترنر نجمة مسلسل صراع العروش.

وكان قد أعلن المغني الأمريكي الشاب جو جوناس عن تقدمه بأوراق طلب الطلاق من زوجته النجمة صوفي ترنر بعد 4 سنوات من الزواج نتج عنها انجابهما لطفلتين.



جوناس وتيرنر

نتالي بورتمان وانفصال بعد أزمة كبيرة

عاشت مؤخرًا النجمة نتالي بورتمان مشكلات في حياتها الزوجية، بعد اكتشاف دخول زوجها في علاقة مع سيدة أخرى، ما أدى لسعى تالي لإنهاء ارتباطها بزوجها الذي استمر لمدة 11 سنة.

ومنذ هذه الحادثة، ظهرت نتالي في كافة المحافل الرسمية دون ارتدائها لخاتم الزواج، معلنة نهاية علاقتها بزوجها بعد انجابهما لـ أليف في سن الـ 12 عامًا، وأماليا في سن السادسة.