شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية يكرم اسم المخرج الراحل أحمد بدرخان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرّم مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية خلال حفل افتتاحه الذي أقيم اليوم بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، اسم المخرج الراحل أحمد بدرخان، وتسلم درع التكريم نجله المخرج علي بدرخان.

وقد حضر حفل الافتتاح كل من المخرج خالد يوسف، والمخرج أشرف فايق، والفنانة هبة عبد الغني، والدكتور خالد عبد الجليل، والناقد الأمير أباظة، ولفيف من السينمائيين والإعلاميين.

ويعرض خلال فعاليات المهرجان هذا العام أكثر من 30 فيلما من 20 دولة فرنكوفونية، ما بين أفلام روائية طويلة وأفلام روائية ووثائقية قصيرة.

ويشارك فى لجان التحكيم هذه الدورة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية نخبة من السينمائيين المصريين والعرب، حيث يرأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة المخرج الكبير على بدرخان، ويشاركه فى عضوية اللجنة كل من النجمة سماح أنور ومدير التصوير الكبير محمود عبد السميع والموسيقار تامر كروان والمخرجة التونسية جيهان إسماعيل والسينمائى الإيڤوارى إيف آلان بيلو.

كما ترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبعضوية المؤلفة والكاتبة نهى يحيى حقى والنجمة الشابة هبة عبد الغنى ، بينما يترأس المخرج الكبير أشرف فايق لجنة تحكيم مسابقة "٣, ٢، ١ سينما" والتى إستحدثها المهرجان هذا العام، لتضم الأفلام ذات المدة الزمنية التى لا تتجاوز الثلاث دقائق، وتضم فى عضويتها المونتيرة والناقدة الكبيرة صفاء الليثى وأستاذ الدراما د. أشرف راجح.

وتنطلق فعاليات المهرجان برئاسة الناقد السينمائى د. ياسر محب، للإحتفاء بالثقافة الفرنكوفونية، وذلك من خلال عرض أفلام من مختلف الدول الأعضاء فى منظمة الفرنكوفونية، والبالغ عددهم 88 دولة، كما يستقبل المهرجان على مدار أيامه مجموعة من الفنانين والدبلوماسيين والمتخصصين الفرنكوفونيين.