شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الإعلان الرسمي لفيلم "ليه تعيشها الوحدك" لـ خالد الصاوي وشريف منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" التريلر الرسمي الخاص بالعمل، تمهيداً لطرحه بجميع دور العرض السينمات فى مصر يناير المقبل.

ويدور فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، بطولة خالد الصاوي وشريف منير، في إطار اجتماعي ودرامي، والأحداث حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

"ليه تعيشها لوحدك" بطولة خالد الصاوي، شريف منير، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية، وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري.