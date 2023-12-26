حبيبته توفيت فجأة.. رامي صبري يكشف عن قصة حب مؤثرة في حياته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال استضافته في برنامج “صاحبة السعادة”، كشف النجم رامي صبري عن قصة حب حزينة عاشها خلال فترة دراسته في معهد الموسيقى العربية ولم تكلل بالزواج بسبب وفاة الفتاة، حيث قال: “وأنا في المعهد حبّيت بنت في معهد الباليه وكان أول حب في حياتي وكان نفسها تشوفني ناجح”.

وأضاف: “كانت بنت رقيقة وجميلة ومحترمة ومؤدّبة وبسيطة وإحنا الاتنين كنا بسطاء جداً وكنا بنركب الأتوبيس وهي كانت البنت الوحيدة اللي أول مرة أحبّها ولما أشوفها قلبي يدقّ… قلوبنا التقت وهي كانت دايماً بتحمسني وتحاول تشحنّي وتقول لي لازم تكون ناجح وتستغل موهبتك وتسمع الدنيا كلها صوتك… لكن للأسف البنت اللي حبتها فترة الدراسة سابتني ومشيت، توفيت فجأة وده ترك أثر قاسي جوايا”.

وأردف رامي صبري بالقول: “بعد ما البنت اللي حبتها توفيت فجأة رجعت من بيروت وكنت وقتها لسة ما غنّتش ولا مشهور سنة 2003 وقعدت أربعة شهور عندي مشكلة نفسية ومش عارف أنام ولما آجي آكل أعيّط ولما أسمع مزيكا أعيّط ولما آجي أنام أعيّط والمخدة كلها دموع، لإني كنت بحب البنت دي أوي وبفكر إنها هتبقى مراتي وأم عيالي”.

وأضاف: “بعد ما البنت توفيت ابتديت أحس إن ربنا بيديني علامات إني لازم أشتغل وأنفذ وصيتها بإني لازم أغنّي، والألبوم الأول سنة 2004 أول أغنية سمّيتها “حبيبي الأوّلاني” والحقيقة إن شيرين مراتي عارفة القصة كلها ومبتحبش الأغنية”.