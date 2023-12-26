ياسمين صبري تكشف كواليس تعاونها المتكرر مع محمد إمام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة ياسمين صبري عن تفاصيل تعاونها للمرة الثالثة مع الفنان محمد إمام في فيلم “أبو نسب” الذي يُعرض حالياً في دور السينما.

وعبّرت ياسمين عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع محمد إمام، للمرة الثالثة، بعد مشاركتهما معاً في فيلمَي “جحيم في الهند” و”ليلة هنا وسرور” اللذين حققا نجاحاً جماهيرياً خلال فترة عرضهما، وقالت إنها تستمتع بالعمل مع محمد إمام دائماً بسبب وجود كيمياء بينهما، وأضافت: “طبعاً بتمنى مشاركة محمد إمام في أعمال مختلفة لأنه طالما فيه كيميا بينا فكل حاجة بتبقى حلوة”.

ويشارك محمد إمام وياسمين صبري في بطولة فيلم “أبو نسب” كلٌ من: ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.