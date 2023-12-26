رامي جمال يهدّد.. وزوجته تطلب من الجمهور التدخل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت ناريمان زوجة الفنان رامي جمال، عن قرب طرح أغنية جديدة تجمعها بزوجها، وعبّرت عن سعادتها الغامرة بالتعاون معه في هذه الأغنية، متمنيةً تكرار التجربة.

ونشرت ناريمان صوراً عدة لها، عبر حسابها الشخصي في “إنستغرام”، وعلّقت عليها قائلةً: “متحمسة أوي للفترة الجايه لأغنيتي اللي هتنزل مع رامي، وأتمنى يا رب تعجبكوا وتنجح نجاح رهيب عجيب فظيع”.

وتابعت ناريمان مازحةً: “أتمنى كمان تحبّوا صوتي، وتضغطوا على رامي جامد جداً يعملي أغاني تانية”… ليعلّق رامي جمال على منشور زوجته قائلاً: “رامي مضغوط لوحده، مش محتاج حد يضغط عليا أحسن ليكم”.

يُذكر أن رامي جمال أصدر أخيراً دويتو أغنية “أهي مشيت”، بالتعاون مع الفنان فريد، عبر قناته الرسمية في موقع الفيديوهات الشهير” يوتيوب”، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً وعدد مشاهدات تخطّى نصف المليون مشاهدة خلال 48 ساعة فقط.