منة عرفة تثير الجدل بسبب تصريحاتها عن المساكنة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة الشابة منة عرفة الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإدلاء برأيها في المساكنة، حيث قالت في تصريحات إعلامية: “المساكنة أرفضها وحرام دينياً ولكنها مفيدة اجتماعياً لإن الناس بتقدر تعرف بعض كويس أوي من خلال المساكنة، في ناس بتفضل تحب بعض بالسنين ومع أول سنة جواز بيطلّقوا لإنهم ماعرفوش طباع بعض”.

وأضافت: “وأكتر حاجة بتخلّيكي تعرفي الناس هي السفر، فلما تسافري مع حد هتقدري تعرفي طباعه وأخلاقه، في حاجات لازم الشخص يعيش معاكي علشان يعرفها وأنا بفضّل إن فترة الخطوبة تطول ونقعد مع بعض طول اليوم في البيت ونعيش المساكنة بطريقة شرعية”.

يُذكر أن آخر أعمال منة عرفة الفنية، مشاركتها في بطولة مسلسل “ليل أم البنات” الذي عُرض في رمضان الماضي، إلى جانب الفنانين: سهير رمزي ومحمد عبد الجواد وصوفية وحنان سليمان وحنان يوسف وياسر علي ماهر وهايدي رفعت ومحمد مهران وحسن عيد وحامد الشراب وياسمين جمال وإكرامي هجرس ومحمد طارق وولاء سلام، وهو من إخراج عبد العزيز حشاد.