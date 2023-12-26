يجمعها بهذه النجمة بعد 22 عاماً.. نيللي كريم تبدأ تصوير فيلمها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت الفنانة المصرية نيللي كريم تصوير أول مشاهد فيلمها الجديد “هابي بيرزداي” المقرر عرضه في عام 2024.

وكشف مصدر من داخل الشركة المنتجة للفيلم أن التصوير سوف يستمر حتى منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل، ثم يتوقف بسبب انشغال نيللي كريم في أعمالها الرمضانية، ومن ثم تستكمل تصوير ما تبقّى من مشاهد الفيلم لعرضه في موسم عيد الفطر أو عيد الأضحى.

وهذا الفيلم هو التعاون الثاني بين نيللي كريم والفنانة حنان مطاوع التي تشاركها البطولة بعد 22 عاماً على تقديمهما معاً مسلسل “حديث الصباح والمساء” عام 2001.

“هابي بيرزداي” تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولته حنان يوسف وشريف سلامة ونخبة من النجوم، وهو من تأليف محمد دياب وسارة جوهر وإخراج سارة جوهر، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية عملية الترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.