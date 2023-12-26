بهذه الخطوة.. هنا الزاهد تتخطّى أزمة طلاقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت الفنانة المصرية هنا الزاهد أن تخوض سباق دراما رمضان المقبل؛ بعمل مكوّن من 15 حلقة، من إخراج الليث حجو وإنتاج محمد السعدي.

وبدأت هنا الزاهد جلسات التحضير للمسلسل الذي لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن، حيث توقّع الشركة المنتجة باقي التعاقدات مع فريق العمل للبدء بالتصوير في أسرع وقت.

من ناحية أخرى، تواصل هنا الزاهد في الفترة الحالية تصوير مسلسل “إقامة جبرية”، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، ويشاركها في بطولته الفنانون: محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، عايدة رياض، وأحمد حاتم الذي يجسد شخصية زوجها خلال أحداث المسلسل التي تدور في إطار اجتماعي تشويقي، وهو مكوّن من عشر حلقات، وسيُعرض على إحدى المنصات الرقمية.

يُذكر أن هنا الزاهد قدّمت في عام 2023 أعمالاً فنية عدة حققت من خلالها نجاحاً كبيراً، ومنها مسلسل “سيب وأنا أسيب” مع النجم أحمد السعدني، كما قدّمت مسرحية “ميمو” مع الفنان أحمد حلمي في “موسم الرياض”، وفيلم “مستر إكس” مع طليقها الفنان أحمد فهمي، وتنتظر عرض أعمال عدة انتهت من تصويرها، ومنها فيلم “بضع ساعات من اللذة” مع مي عمر ومحمد الشرنوبي، ومسرحية “كذا نوفل” مع أحمد السعدني.