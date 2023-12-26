أشرف زكي يعلّق على إطلاق اسم هذا النجم الراحل على إحدى قاعات نادي “الممثلين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابه الشخصي في “إنستغرام” صورة تجمعه بالفنانة ريهام عبد الغفور، علّق من خلالها على تسمية القاعة الرئيسية في النادي النهري لنقابة المهن التمثيلية باسم والدها الفنان أشرف عبد الغفور، الذي رحل عن عالمنا مطلع شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي.

وعلّق نقيب الممثلين على الصورة قائلاً: “أقل ما نقدّمه لفنان كبير وإنسان عظيم”.

وكانت نقابة المهن التمثيلية بقيادة أشرف زكي ومجلس إدارتها؛ قد اتخذوا قراراً بإطلاق اسم الراحل الفنان القدير أشرف عبدالغفور على القاعة الرئيسية في النادي النهري لنقابة المهن التمثيلية؛ وذلك بحضور ابنته النجمة ريهام عبدالغفور وشقيقه تامر عبد الغفور وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، من بينهم الفنانون أيمن عزب ومنير مكرم وعزوز عادل.

ورحل الفنان أشرف عبد الغفور عن عالمنا مطلع شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي، إثر تعرّضه وزوجته لحادث سير مروّع، على طريق مصر- إسكندرية الصحراوي باتجاه الشيخ زايد، وتم نقله الى مستشفى زايد التخصصي، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، بينما لم تتعرّض زوجته لإصابات.