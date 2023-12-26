روبي بأوّل تعليق على أزمة “3 ساعات متواصلة”.. هل خضعت للتحقيق في نقابلة الموسيقيين؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يزال الجدل حول أغنية النجمة المصرية روبي الجديدة “3 ساعات متواصلة” مستمر، إذ اعتبر عدد كبير من المتابعين أن كلمات الأغنية تحمل إيحاءات جنسية واضحة.

وفي ردّها الأول على ما تم تداوله عن أغنية “3 ساعات متواصلة”، نشرت روبي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطعاً من الأغنية، وعلّقت عليه قائلة: “ما تيجي حبة نستخبى من البشر… من السواد اللي انتشر”.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أخباراً عن عقد نقابة المهن الموسيقية اجتماعاً لدراسة أزمة أغنية “3 ساعات متواصلة” للفنانة روبي بسبب جرأة كلماتها، بحسب البعض.

وطرحت الفنانة روبي الأحد الماضي أحدث أغنياتها التي تحمل اسم “3 ساعات متواصلة” على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، وبمجرد طرح الأغنية أثارت جدلاً كبيراً لتضمّنها ألفاظاً وجدها الكثيرون منافية للآداب العامة وخرجت عن حدود الجرأة، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.