في ذكرى ميلاد الراحلة ناهد فريد شوقي.. تعرّفوا على نجلها الوسيم الذي تزوج صديقتها الفنانة الشهيرة التي تكبره بـ 15 عامًا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 11:22 مساءً - حلت أمس الأثنين الموافق 25 ديسمبر، ذكرى ميلاد المنتجة ناهد فريد شوقي، الذي يصادف وفاتها في نفس الشهر، وتعد تلك من المفارقات العجيبة، حيث رحلت ناهد يوم 5 ديسمبر عن عمر يناهز الـ73 عاما، بعدما قدمت العديد من الأعمال الفنية.

ونشأت ناهد فريد شوقي في عائلة فنية عريقة، حيث إنها ابنة وحش الشاشة فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان، وشقيقتها من والدها رانيا فريد شوقي وانجبت للفن ولدين ناهد السباعي والمنتج الراحل فريد المرشدي الذي تزوج من الفنانة سوسن بدر التي تكبره بـ 15 عامًا

علاقة ابن ناهد فريد شوقي بـ سوسن بدر

حيث جمعت الفنانة سوسن بدر، صدفة بابن صديقتها المنتجة الراحلة في إحدى مواقع التصوير، ويدعى فريد المرشدي، ليبدأ الحديث بينهما عبر الهاتف بعد انتهاء التصوير، وحدث تبادل للإعجاب بينهما على الرغم من كونه أصغر منها بـ 15 عام.

سوسن بدر وزوجها السادس “فريد المرشدي” نجل المنتجة ناهد فريد شوقي وشقيق ناهد السباعي

وترى الفنانة سوسن بدر، أن فارق السن بين الزوجين لا يعتبر مشكلة على الإطلاق، فتري أن نحن نمنع الأمر بحجة العادات والتقاليد، قائلة: «لا عيب في الحلال ولا مانع أن تتزوج المرأة رجلاً أصغر منها في السن».

وبالفعل أتصلت بدر بصديقتها -والدة فريد المرشدي- المنتجة الشهيرة ناهد فريد شوقي وأخبرتها بالعلاقة مع ابنها: «إبنك بيكلمني»، لترد ناهد فريد شوقي: «آه ما انا عارفة أنه معجب بيكي، وخلي علاقتك بيا غير علاقتك بيه، ارتبطوا مارتبطوش، علاقتنا احنا كأصدقاء خليها بعيد».

المنتجة ناهد فريد شوقي

بينما تزوجت المنتجة ناهد فريد شوقي مرتين، وأنجبت نجلها فريد المرشدي، الذي تزوج من الفنانة سوسن بدر، ثم تزوج مرة ثانية من الفنانة داليا البحيري وأنجب منها ابنته قسمت، وتوفي في حادث سير، بينما تزوجت ناهد للمرة الثانية من المخرج مدحت السباعي، وأنجبت منه ابنتها الفنانة ناهد السباعي، وابنها المخرج محمد السباعي الذي تزوج من الفنانة آية سماحة.

ويعد من أشهر أعمال ناهد فريد شوقي مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، وفيلم فرسان آخر الزمن، وفيلم هيستريا للفنان الراحل أحمد زكي، وفيلم امرأة آيلة للسقوط، حديث الصباح والمساء

ويعد فيلم اللعبة الأمريكاني، آخر الأعمال التي انتجتها ناهد فريد شوقي، الذي عرض عام 2019 وكان من بطولة ابنتها ناهد السباعي وأحمد فهمي.

وفاة ناهد فريد شوقي

رحلت المنتجة ناهد فريد شوقي والدة الفنانة ناهد السباعي عن عالمنا قبل 20 يوم عن عمر ناهز 73 عاما.

وأعلنت خبر الوفاة الفنانة الشابة آية سماحة زوجة حفيد الراحل فريد شوقي عبر حسابها بموقع «فيس بوك» قائلة: «لا حول ولا قوة إلا بالله انتقلت إلى رحمة الله أمى التانية ناهد فريد شوقى إنا لله وإنا إليه راجعون».

شُيعت الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر الجاري، جنازة المنتجة ناهد فريد شوقي عقب صلاة العصرمن مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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