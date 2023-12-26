بعد 20 يوم من وفاة حماتها.. داليا البحيري تصطحب ابنتها الشابة “حفيدة ناهد فريد شوقي” بحفل جوائز الدير جيست | صور

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 11:22 مساءً - حرصت الفنانة داليا البحيري على اصطحاب ابنتها قسمت المرشدي في حفل توزيع جوائز الدير جيست لعام 2023.

داليا البحيري وأسرتها

ظهرت داليا البحيري على الريد كاربت وكانت مرتدية فستان أسود وتواجد معها زوجها حسن سامي كما ارتدت ابنتها “قسمت” فستان يحمل نفس اللون.

كان حضور قسمت المرشيدي لافت للانتباه خاصة وأنها المرة الأولى التي تظهر فيها على الريد كاربت برفقة والدتها، بالإضافة لوصولها لعمر الشباب وأًصبحت تناسب والدتها في الجمال والأناقة.

صور قسمت تم تداولها بشكل كبير على منصات السوشيال ميديا المختلفة، وأبدى الجميع إعجابهم بجمالها وحضورها.

من هي قسمت المرشدي؟

قسمت المرشدي هي ابنة داليا البحيري من رجل الاعمال الراحل فريد المرشدي نجل المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي التي فارقت الحياة قبل 20 يوم، ووالدها أيضًا شقيق الفنانة الشابة ناهد السباعي، والذي مات قبل عدة سنوات إثر حادث سير أليم.

وكانت الفنانة داليا البحيري قد كشفت عن الظهور الأول لابنتها قسمت في عالم الفن، بعدما نشرت أول صورة لها من كواليس تصوير الجزء الرابع من مسلسل “ يوميات زوجة مفروسة أوي” الذي عُرض على قناةmbc1، لتصبح الصغيرة آخر أبناء النجوم الذين انضموا لعالم التمثيل مبكّرًا.

الصغيرة قسمت خاضت تجربتها الأولى بعدد محدود من المشاهد، حيث ظهرت فيها برفقة والدتها داليا البحيري، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وفضلت داليا أن تنشر صورة ابنتها مع الأخيرة، وعلّقت عليها قائلة: كيمي وجوجو في مشهد من “يوميات زوجة مفروسة” الجزء الرابع.

تكريمات الدير جيست

تشهد هذه الدورة من المهرجان تكريم كل من عمرو دياب، منى زكي، محمد رمضان، رامي صبري، حنان مطاوع، صبري فواز، شيكو، رامي صبري، أنغام، حمزة نمرة، كريم عبد العزيز، أحمد داود، إسعاد يونس، وغيرهم.

يذكر أن حفل دير جيست يختص بتوزيع جوائز على المتميزين في المجالات الفنية المختلفة، سواء فى السينما أو الدراما أو التليفزيون أو الموسيقى والغناء، وتكريم عدد كبير من الفنانين وصناع الفن والإعلام في مصر.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز “دير جيست” النهائية لعام 2023، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.

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