بلوك كاجوال هادئ..إيمان العاصي تسحر الجمهور بجمالها- بالصورة

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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية إيمان العاصي بأخر إطلالة لها على الجمهور من خلال صورة نشته عبر حسابها الخاص، وسحرت إيمان الجمهور بلوك كاجوال إرتدت فيه أوفرول واسع باللون البرتقالي من دون أكمام، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت فيه جمال وجهها.
وكانت أعلنت إيمان العاصي عن استعداداها لتقديم أولى بطولة مطلقة لها في عالم الدراما التلفزيونية، وقد تعاقدت على مسلسل يحمل عنواناً مبدئياً هو "أفلاطوني"، تأليف شريف الألفي.
وقد علم موقع "الفن" أن إيمان اشترطت كتابة اسمها قبل اسم أي نجم آخر يشارك في العمل، وهو ما وافقت عليه الجهة المنتجة.
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