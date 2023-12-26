بأجواء ميلادية مليئة بالحب..نسرين زريق تعايد زوجها أيمن قيسوني بقبلة رومنسية

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية نسرين زريق صورة لها ولزوجها الممثل المصري أيمن قيسوني بمناسبة عيد الميلاد المجيد عبر حسابها الخاص، وظهر الإثناء وهما تتبادلان قبلة رومنسية في أجواء مليئة بالحب والسعادة أمام شجرة الميلاد، وعلقت موجهةً رسالة إلى زوجها قالت فيها: "كل ما أريدة في عبد الميلاد هو أنت".



وكان عايد أيمن قيسوني صديقه الممثل تامر هجرس، بصورة تجمعهما نشرها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق عليها قائلاً: "يوم ميلاد سعيد، سأكون جيداً هذه السنة" ساخراً بذلك من هجرس.

وينتظر محبو الممثل والإعلامي المصري أيمن قيسوني عرض مسلسله الجديد "درجة درجة"، وهو من نوع الدراما كوميدي ينقل الواقع اللبناني العربي، وتدور أحداثه حول ثنائي يجسد دوريهما أيمن قيسوني و زوجته الفنانة نسرين زريق، اللذان يواجهان احتيال أحد السماسرة في بيروت بعد شرائهما منزلاً زوجياً.

