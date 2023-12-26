بالصور- إلى جانب شجرة الميلاد وبأجواء من الفرح..ميرنا جميل تبهر الجمهور بفستان لامع

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة المصرية ميرنا جميل بلوك مميز و لامع على الجمهور بمناسبة عيد الميلاد، حيث شاركت صور لها عبر حسابها الخاص إلى جانب شجرة الميلاد مرتديةً فستان باللون الأسود قصير ولامع من دون أكمام ، وربطت خصلاً من شعرها في الأعلى مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



يذكر أن آخر أعمال الممثلة ميرنا جميل مسلسل "البيت بيتي"، الذي تم عرضه على منصة شاهد، من بطولة الممثلين مصطفى خاطر و كريم محمود عبد العزيز، وشارك في المسلسل الممثلان مي القاضي وسامي مغاوري، إخراج خالد مرعي، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

وشاركت ميرنا جميل في مسلسل "اللعبة" بأجزائه الأربعة، وفيلم "توأم روحي" مع الممثلين حسن الرداد وأمينة خليل.

