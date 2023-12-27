شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم أبو نسب يقدم جرعة كوميدية ممزوجة بالأكشن ويحصد إيرادات آخر العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فيلم "أبو نسب" للنجم محمد عادل إمام تحقيق النجاح اللافت وذلك منذ طرحه في دور العرض يوم الخميس الماضى الموافق 21 ديسمبر إذ حصد إيرادات تقترب من 9 ملايين جنيه خلال 5 أيام عرض فقط ومن المتوقع أن تتزايد الإيردات خلال الأيام المقبلة مع إجازات الكريسماس وكذلك مع بدء إجازة منتصف العام الدراسى.

وحصد فيلم "أبو نسب" إشادات من قبل الجمهور لما يقدمه من جرعة كوميديا ممزوجة بالأكشن وهو ما اعتاد محمد إمام على تقديم هذه النوعية في أفلامه على مدار الفترة الماضية، وهذا ما يحتاجه الجمهور في هذه الفترة العصيبة المليئة بالأحداث المؤلمة، كما أضاف وجود ماجد الكدوانى الكثير إلى الفيلم وخاصة في المشاهد الكوميدية التي جمعته بمحمد إمام، مع صورة مميزة يقدمها المخرج رامى إمام في أول تعاون مع شقيقه محمد كبطل في السينما.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسى ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصرى ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وإنتاج شركات سيرنجى فيلمز ومصر العالية وماجيك بيز. ونيو سينشرى وفيلم سكوير وأوسكار.

تدور أحداث الفيلم في اطار كوميدى لا يخلو من الأكشن، حول علي (محمد إمام) الذى يقع فى حب داليا (ياسمين صبرى، وعندما يقرر الزواج منها يظهر والدها المحٖرم (ماجد الكدوانى) بعد خروجه من السجن يوم زفافها، فتنقلب حياتهما ويجد نفسه متورطًا فى سلسلة من أحداث الاىْىٓقام بين عصاىٖة حماه وبين عصاىٖة أخرى.

"أبو نسب" يجمع محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.



راى الجمهور فى ابو نسب



اشادات بفيلم ابو نسب



محمد امام يبرز راى الجمهور فى فيلم ابو نسب



فيلم ابو نسب