شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز يتحدث عن مسيرته الفنية فى نادى طلعت حرب السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل النجم الكبير أحمد عبد العزيز ضيفاً في حوار مع الإعلامية أمل نعمان في نادى طلعت حرب، يوم السبت 30 ديسمبر في تمام الساعة السابعة مساء، يتحدث خلاله عن محطاته ومشواره الفني لأكثر من 50 عاما.

وقدم أحمد عبد العزيز فى رمضان الماضى مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف والمستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس، والذى جسد فيه شخصية الحاج شهاب وهو شخص لا يحكمه إلا منفعته ومصلحته، ويسير بمبدأ "الغاية تبرر الوسيلة".

مسلسل سره الباتع بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.