شكرا لقرائتكم خبر عن كيفن سبيسي مهاجما نتفليكس: المنصة موجودة بسببى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم الممثل العالمى كيفن سبيسي منصة نتفليكس، من خلال ظهوره في فيديو جديد لعيد الميلاد، حيث أعاد إحياء دوره فرانك أندروود من مسلسل House of Cards.

وظهر الممثل العالمى مع المذيع الأمريكي تاكر كارلسون في برنامج X في مقطع تحت اسم " interview" مدته سبع دقائق، ناقشا فيه الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وحالة وسائل الإعلام.

عندما أشار كارلسون إلى موضوع نتفليكس، المنصة الذي أنتجت House of Cards، يقول سبيسي: “من الغريب أنهم قرروا قطع العلاقات معي علنًا بناءً على الادعاءات وحدها، وهي ادعاءات ثبت الآن كذبها، ولأنني لا أعتقد أن هناك أي سؤال".



كيفن سبيسي

وتابع سبيسى مؤكدا:" نتفليكس موجودة بسببي، لقد وضعتهم على الخريطة وحاولوا وضعي على الأرض".

حيث لعب سبيسي دور الرئيس الأمريكي المغرور فرانك أندروود لمدة ستة مواسم من المسلسل قبل أن يتم طرده في عام 2017 بعد أن واجه سلسلة من ادعاءات سوء السلوك الجنسي.

وكانت قد برأت هيئة المحلفين الممثل كيفن سبيسى من تهمة التحرش الجنسى بأنتوني راب في واقعة اتهامه الأخيرة بأنها حصلت قبل سنوات طويلة، وتحديدًا عام 1986، لتنال القضية صخبًا إعلاميًا كبيرًا خاصة أنها ليست الوحيدة التي واجهت سبيسى في الآونة الأخيرة إذ تأتي ضمن قائمة من أربعة اتهامات أخرى له بالتحرش.

وقد خلصت المحكمة إلى أن كيفن سبيسي لم يتحرش جنسيا بأنتوني راب، وفقًا للتقارير العالمية ومنها نيويورك تايمز التي أكدت أن كيفن سبيسى، ورغم السعادة الكبيرة الذى شعر بها بعد تبرئته إلا أنه رفض الحديث تمامًا إلى الصحفيين الذين انتظروه أمام ساحة المحكمة.

وكانت وجهت النيابة العامة البريطانية فى مايو من العام الجاري، أربع تهم للممثل العالمى كيفين سبيسى بالاعتداء الجنسى على ثلاثة رجال، فى الوقت نفسه كان يمثل أمام محكمة مانهاتن، للإدلاء بشهادته فى قضية اعتداء جنسى منفصلة مرفوعة ضده فى نيويورك.