خالد الصاوي يكشف عن الإعلان الرسمي لفيلم "ليه تعيشها لوحدك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان خالد الصاوي عن الإعلان الدعائي الرسمي لفيلمه الجديد "ليه تعيشها لوحدك" ويشاركه البطولة الفنان شريف منير استعدادًا لبدء عرضه مطلع شهر يناير المقبل.

ونشر "الصاوي" الإعلان عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلا: "اتنين استحالة يتقابلوا الربيع والخريف، بطولة شريف منير وخالد الصاوي، وبمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم تأليف أحمد عزيز، إخراج حسام الجوهري، ابتداء من 3 يناير في جميع دور العرض و18 يناير في دور العرض في الخليج، نشوفكم في السينمات".

تدور أحداث فيلم "ليه تعيشها لوحدك؟" في إطار درامي حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، ويشاركهما البطولة سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور.

يذكر أن خالد الصاوي يشارك بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة منها فيلم "أسد أسود" بطولة الفنان محمد رمضان، ومسلسل "صدفة" بطولة الفنانة ريهام حجاج والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.

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