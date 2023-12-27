تركي آل الشيخ يكشف كواليس بروفات حفل محمد عبده في "موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن بروفات حفل الفنان محمد عبده والمقرر إقامته يومي 29 و30 ديسمبر الجاري احتفالًا باليوبيل الماسي ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ونشر "تركي" مقطع فيديو من بروفة الفنان محمد عبده عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق قائلا: "ليلة للتاريخ من التاريخ".

كما أعلن "تركي" خلال الساعات القليلة الماضية عن نفاذ تذاكر حفل الفنان محمد عبده باكامل وعلق قائلا: " 60 عامًا من العطاء الفني، نحتفل يوم 29 و30 ديسمبر باليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده بليلتين الأولى مع الأوركسترا وفيها أجمل ما غنى من أعماله، والليلة الثانية مخصصة للأغاني الشعبية، ليلتين للتاريخ".

وكشف "تركي" مؤخرًا عن العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية وحتى الرياضية ضمن فعاليات "موسم الرياض" والذي يشهد حضور جماهيري ضخم من مختلف أنحاء الوطن العربي وسط مشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين والمشاهير من حول العالم.

وأقيم مؤخرًا حفلًا غنائيًا بعنوان "روائع السنباطي" تكريمًا لمسيرة الملحن الراحل رياض السنباطي وسط مشاركة نخبة من نجوم الغناء من مصر والوطن العربي بقيادة المايسترو هاني فرحات وحضور عدد من الموسيقيين العالميين.

يذكر أن تركي آل الشيخ وجه بإقامة عدد من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الغناء والموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني وكان أبرزهم حفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هانى شنودة.

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