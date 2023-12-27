غياب بيومي فؤاد.. صناع فيلم "كارت شحن" يحتفلون بالعرض الخاص استعدادًا لعرضه في السينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أقيم مساء اليوم الثلاثاء العرض الخاص لفيلم الكوميديا "كارت شحن" وهو بطولة مشتركة بين الفنان محمد ثروت والفنان بيومى فؤاد ترويجًا واستعدادًا لبدء عرضه تجاريًا غدًا الأربعاء وسط حضور صناعه.

وحرص فريق عمل الفيلم على حضور العرض الخاص للاحتفال ببدء عرضه في السينمات على رأسهم المخرج شادي علي، الفنان محمد ثروت، الفنان محمد يونس، الفنان عمرو رمزي، الفنان إسماعيل فرغلي، المنتج محمود صابر والتقطوا عدد من الصور التذكارية.

وغاب عن العرض الخاص الفنان بيومي فؤاد الذي لاقى الفنان محمد ثروت بسببه هجومًا من قبل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشف عن البوستر الرسمي للفيلم وظهر بجانبه "بيومي" وسط مطالبة العديد منهم بمقاطعة الفيلم نظرًا للموقف المحرج الذي تعرض له "بيومي فؤاد" مؤخرًا بسبب مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن فعاليات "موسم الرياض".

تدور أحداث فيلم "كارت شحن" في إطار كوميدي حول موظف من الطبقة المتوسطة يعيش حياة بسيطة رفقة عائلته الصغيرة، حتى يظهر له رجل غامض يستغله ماديًا من خلال التكنولوجيا الرقمية ويتسبب له في العديد من المواقف غير المتوقعة، ويشارك ببطولة الفيلم كلًا من هالة فاخر، منى جمال، إسماعيل فرغلي، عمرو رمزي، تأليف محمود صابر، إخراج شادي علي.

وكشف الفنان محمد ثروت مؤخرَا انضمامه لفريق عمل مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2024، كما شارك في مسرحية "فرحات والعائلة" بطولة الفنان محمد هنيدي في مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة على المسرح الوطني.

يذكر أن محمد ثروت يشارك ببطولة فيلم "التجربة المكسيكية" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، ندى موسي، أحمد فتحي، محمود حافظ، تأليف محمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج شادي علي والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.