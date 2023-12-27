بعد وضع اسم والده على أحد المحاور.. محمد محمود عبدالعزيز يشكر الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجه الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد توجيهاته مؤخرًا بوضع اسم الفنان الراحل محمود عبدالعزيز على أحد المحاور تكريمًا لمسيرته وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

ونشر "محمد" صور لاسم والده على أحد المحاور وعلق عليها قائلا: "شكر خاص للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وقائدنا العظيم، وشكرًا لمصرنا الحبيبة ولكل القائمين عليها على هذه اللفتة وهذا التقدير الذي أسعدنا كثيرًا والذي يدل على تقدير دولتنا العظيمة لأبنائها ولكل قاماتها وفنانيها ولكل من عمل وضحى من أجلها، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

وتم تكريم الفنان الراحل محمود عبد العزيز مؤخرًا في حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية والذي أقيم في شهر أغسطس الماضي، وحرص نجيله كريم ومحمد على حضور التكريم.

ونشر "محمد" مقطع فيديو من كواليس الحفل وتخلله هو وشقيقه الفنان كريم محمود عبد العزيز أثناء تسلمهم جائزة تكريم والدهم ووجه الشكر لإدارة المهرجان وعلق قائلا: " كنت أشعر بسعادة والدي وهو يرى نتاج مجهوده في أولاده ويشعر به في مكانه، شكرًا لوالدي الغالي الذي وكالعادة يعلمنا درس جديد حتي في غيابه، والدرس هذه المرة هو أن كل ما هو حقيقي باقي وموجود لأن أبي كان حقيقيًا ومحبًا وصادقًا في كل ما قدم ورغم غيابه منذ ما يقرب من الـ 7 سنوات الآن إلا أنه مازال موجودًا ومؤثرًا".

يذكر أن آخر مشاركات الفنان محمد محمود عبد العزيز كانت بمسلسل "حضرة العمدة" بطولة الفنانة روبي وعرض بموسم رمضان 2023.