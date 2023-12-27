آلاء علي: سلمى أبو ضيف صديقتي الأنتيم في "دومينو"

محمد اسماعيل - القاهرة - تواصل حاليا الفنانة آلاء علي تصوير دوها في مسلسل "دومينو" للمخرج محمد بركة.

آلاء أوضحت أنها تقوم بدور شيماء الصديقة المقربة من الفنانة سلمى أبو ضيف خلال الأحداث وكاتمة أسرارها.

والمسلسل يضم نخبة من النجوم من بينهم دينا الشربيني وإياد نصار وعدد من الوجوه الشابة للمنتج محمد مشيش.

وعن اختيارها للدور قالت: "كنت بطلة لأحد عروض المهرجان العربي في دورته التاسعة والثلاثون دورة دكتور أشرف زكي ومن حسن حظي وجود المنتج الكبير محمد مشيش في لجنة التحكيم وحصلت على جائزة أحسن ممثلة أولى.

وتابعت: "فوجئت بعدها أن المنتج الكبير محمد مشيش قام بترشيحي للعمل وشعرت بسعادة كبيرة خاصة أنه صاحب أعمال مميزة جدا ويتبنى المواهب الحقيقية.

وعن التعامل مع سلمى أبو ضيف قالت سلمى فنانة موهوبة جدا وبسيطة وتتعامل بلطف شديد مع من حولها.

وعن تجاربها السابقة قالت من أقرب الأعمال لقلبي مسلسل "موسى" ومسلسل "جروب الدفعة" وفيلم "شلبي " وغيرها من الأعمال التي نالت إعجاب الجمهور.