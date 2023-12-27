بسمة بوسيل داخل "أسانسير" ودرة بفستان "أوف شولدر".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد حاتم

نشر الفنان أحمد حاتم صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

بسمة بوسيل

نشرت بسمة بوسيل صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية داخل "أسانسير".

درة

نشرت الفنانة درة صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان "أوف شولدر".

رجاء الجداوي

نشرت أميرة ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي صورة والدتها وابنتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

كارولين عزمي

نشرت الفنانة كارولين عزمي صورة، عبر خاصية"القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

مادلين مطر

نشرت الفنانة مادلين مطر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تحتفل بـ الكريسماس.

منة فضالي ووالدتها

نشرت الفنانة منة فضالي صورة تجمعها بوالدتها، خلال تواجدهما في باريس، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".