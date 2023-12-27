شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المتحدة 2023.. مسلسلات اجتماعية ودراما الحكايات فى الأوف سيزون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد عام 2023 الذى قارب على نهايته تنوعاً كبيراً في الدراما برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فإلى جانب موسم دراما رمضان الذى يعد الموسم الأبرز في العام، استمرت "المتحدة" في سياستها بتقديم مسلسلات جديدة على مدار العام وذلك خلال "الأوف سيزون" وذلك من أجل التنوع وإتاحة الفرصة للعاملين في الصناعة سواء أمام الكاميرا أو خلفها بالعمل طوال السنة.

واعتمدت المتحدة في موسم الأوف سيزون على دراما الحكايات بتقديم أعمال من 5 حلقات و10 حلقات و15 حلقة إلى جانب مسلسلات الـ 30 حلقة، وذلك من أجل التنوع وطرح أكبر عدد من الموضوعات والأفكار، وكذلك القضاء على الملل بتقديم مسلسلات بعدد حلقات قليلة تعرض على مدار الأسبوع أو الأسبوعين، ويسرد الخليج 365 في التقرير التالى حصاد الأوف سيزون في 2023

مسلسل وبينا ميعاد (30)

بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف ابراهيم وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة.



وبينا ميعاد

مسلسل حكايات جروب العيلة (15)

بطولة سميحة أيوب، أحمد سعيد عبد الغنى، رشا مهدى، إسلام جمال، جيهان الشماشيرجى، حنان سليمان، صفاء جلال، حسام فارس، علاء عرفة، ترنيم عبد الوهاب، معتز حسين، عصام الدين أشرف، جهاد حسام الدين، راندا المهندس، ميرنا الجوهرى، وتأليف منة فوزي وهند عبدالله، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجى.



حكايات جروب العيلة

مسلسل حكايات جروب الماميز (15)

بطولة خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، انتصار، هبة عبد الغنى، حجاج عبد العظيم، نورهان، أمانى كمال، رباب ممتاز، أحمد حبشى، هشام الشاذلى، وعدد من الأطفال وتدور أحداث العمل في اطار اجتماعى لايت، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى،



حكايات جروب الماميز

مسلسل حكايات جروب الدفعة (15)

بطولة شيرى عادل، ميدو عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داود، أحمد ماجد، صفاء الطوخى، تامر شلتوت، سامح السيد، ايمان الشريف، وئام مجدى، أسامة الهادى، بسمة نبيل، فاطمة محمد على، محمد دسوقى، ماركو ادوارد، كريم صبحى، بسنت حاتم، وسيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.



حكايات جروب الدفعة

مسلس في كل أسبوع حكاية عبارة عن 6 حكايات كل حكاية من 5 حلقات

عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية والعاطفية، وتم تقدديم 6 حكايات كل حكاية من 5 حلقات والحكايات كالتالى: "تاكسى" بطولة دياب، أيتن عامر، محمد على رزق، صبرى عبد المنعم، لطيفة فهمى، عايدة فهمى، و"روليت" بطولة نجلاء بدر ونضال الشافعي، إنجى شرف، دعاء حكم والحكايتين تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، و"فيه أمل" بطولة محمد كيلانى، كارولين عزمى، محمد المولي، هنا يسري، شهد الشاطر وآخرين وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام.



حكاية تاكسى وحكاية روليت

الحكاية الرابعة بعنوان "زيارة" بطولة الفنان محمد جمعة ونهى عابدين وناردين عبد السلام وإيمان سلامة وحنان سليمان وتغريد فهمي وعمرو عبد العزيز والطفل آدم، والخامسة "مهلة أخيرة" بطولة داليا مصطفى ونور محمود وناهد رشدى، ولبنى ونس وعزت الشامى، والسادسة والأخيرة "ملك وكتابة" بطولة ناهد السباعي، ومحمد مهران، وسلوى محمد علي، وهبة عبد الغني، ومحمد لطفى شاهين، وكريم داش، وإخراج روجينا بسالى.



حكاية فيه امل وحكاية زيارة



حكاية ملك وكتابة وحكاية مهلة اخيرة

مسلسل 55 مشكلة حب عبارة عن 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات

المسلسل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود، وإشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين في الثلاث حكايات الأولى وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين، وجاءت الحكاية الأولى بعنوان "الفريدو"، بطلولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وإخراج عصام نصار.



حكاية الفريدو وحكاية ما تيجى نشوف

الحكاية الثانية بعنوان "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، إسلام جمال، نبيل عيسى، نهى عابدين، طارق صبرى، ملك قورة، أحمد جمال سعيد وإخراج محمد الخبيرى، والثالثة "عيشها بفرحة" بطولة هبة مجدى، هانى عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، وإخراج البير مكرم، والرابعة "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد، محمد كيلانى، نور محمود، فراس سعيد، سمر مرسى، هلا السعيد وتأليف أحمد عثمان وإخراج محمد لطفى.



حكاية عيشها بفرحة وحكاية روحى فيك

مسلسل صوت وصورة (30)

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، مراد مكرم، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، عايدة فهمى، سعيد صديق، مجدى السباعى، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.



صوت وصورة

مسلسل ورق التوت (33)

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.



ورق التوت

مسلسل زينهم (30)

بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعى، محمد أبو داود، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، انجى أبو السعود، أسامة أبو العطا، حمدى هيكل، بسمة نبيل، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



زينهم

مسلسل العودة (30)

بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، وأحمد والى، سارة نور، أميرة حافظ، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.