شكرا لقرائتكم خبر عن سحب مسلسل الرعب Shining Vale لكورتني كوكس من على المنصات.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستتم إزالة مسلسل الرعب الكوميدي Shining Vale للممثلة العالمية كورتني كوكس من على منصة Starz ، بعد طرح موسمان من العمل، دون الكشف عن سبب حول السحب وبالتالي إلغاء العمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

استمر عرض مسلسل Shining Val لمدة موسمين، وطرح لأول مرة في مارس 2022، وكتب الثنائى جيف أستروف وشارون هورجان، ومن إخراج ديربلا والش، ومن بطولة كل من كورتني كوكس، جريج كينير، ميرا سورفينو، ميرين دنجي.

وحاول منتج المسلسل بيعه لمنصة أو شبكة أخرى لكنه فشل، ووفقًا لمجلة Variety، بدأ أستروف فى كتابة موسم ثالث، على أمل أن يصل إلى الشاشات عبر خدمة أخرى في وقت ما.

مع بث الحلقة النهائية للموسم الثاني فقط على Starz في الأول من ديسمبر الجارى، ستتم إزالة الموسمين بالكامل في نهاية هذا العام.

تجمع سلسلة Shining Vale بين الكوميديا، والرعب تدور حول عائلة مختلة تنتقل من المدينة إلى بلدة صغيرة إلى منزل حدثت فيه فظائع مروعة، ولكن يبدو أن لا أحد يلاحظ ما عدا بات، التي كانت مقتنعة بأنها إما مكتئبة أو ممسوسة، والتي اتضح لها أن الأعراض متشابهة تمامًا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وتلعب كوكس الدور الرئيسي باتريشيا "بات" فيلبس، حيث يلعب كينير دور زوجها المتفائل دائمًا، تيري فيلبس، الذي سيختبر صبره وضبطه بنفسه كما لم يحدث من قبل، وتلعب سورفينو دور روزماري، وهي إما فـ هى الأنا المتغيرة لـ بات، أو الشخصية المنقسمة، أو مصدر إلهامها، أو شيطان يحاول امتلاكها، ويلعب Dungey دور كام، أقدم أصدقاء بات ومحرر الكتب، كما يلعب جوس بيرني وديلان جيج دور جايينور وجيك، وهما طفلا بات وتيري المراهقين.