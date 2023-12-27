شكرا لقرائتكم خبر عن ابن محمود عبد العزيز يشكر الرئيس السيسي بعد تسمية محور باسم والده: تقدير أسعدنا كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان محمد محمود عبد العزيز عن خالص شكره وتقديره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إنشاء محور باسم والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز، مؤكدا أن هذا تقدير أسعدنا كثيرا ويدل على تقدير الدولة لأبنائها ولكل من عمل وضحى من أجلها.

وقال عبد العزيز الابن، عبر حسابه على إنستجرام: "شكر خاص للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وقائدنا العظيم، وشكراً لمصرنا الحبيبة ولكل القائمين عليها على هذه اللفتة وهذا التقدير الذى أسعدنا كثيراً، الذى يدل على تقدير دولتنا العظيمة لأبنائها ولكل قاماتها وفنانينها ولكل من عمل وضحى من أجلها".



محمد محمود عبد العزيز انستجرام

وانضم الفنان محمد محمود عبد العزيز إلى أبطال مسلسل "امبراطورية ميم" بطولة النجم خالد النبوى، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ويعمل مخرج العمل حاليًا على التفاصيل النهائية لانطلاق التصوير خلال أيام .

الرواية الأصلية التى حملت اسم "امبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له.

وكان آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل "حضرة العمدة" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من بطولة روبى، أحمد رزق، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.